Гибель военных на учениях: Хомчак инициировал расследование

13 мая во время плановых занятий в районе проведения ООС погибли двое военнослужащих.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак инициировал расследование по фактам гибели военных во время учений 13 мая.

Об этом говорится в обращении Хомчака, опубликованное на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

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Он отметил, что за последний месяц увеличилось количество смертельных случаев военных во время не боевых задач в ООС, а в ходе занятий по боевой подготовке.

«В настоящее время мною отданы все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии», – заявил Хомчак.

По результатам расследования руководством ВСУ на своем уровне будут приняты все необходимые решения. Обоснованные доклады и предложения по принятию соответствующих решений будут представлены в Минобороны и президента.

Как сообщал УНИАН, 13 мая во время плановых занятий в районе проведения ООС погибли двое военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.