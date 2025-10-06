Президент подчеркнул, что сегодня удары по РФ наносятся именно украинским оружием.

Все удары по российской территории Украина наносит исключительно оружием собственного производства. Впрочем по обломкам с мест попаданий можно понять, что Украина бьет по российским объектам не только дронами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Киеве.

В частности, у президента спросили, может ли он подтвердить, что украинские крылатые ракеты "Фламинго" уже поражают цели на территории России.

"Я думаю, что к детальной публичности применения наших дальнобойных возможностей мы перейдем чуть позже. Не будем готовить, соответственно, врага к тому, где мы - к чему мы пришли, и что мы применяем. Главное - понимать, что в последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия, не только дроны", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как отметил глава государства, "и по тем попаданиям, можно понять людям, из тех фрагментов, которые есть в социальных сетях, где есть применение дронов, а где есть применение не дронов".

Он добавил, что хотел бы за это поблагодарить не только воинов, но и производителей, которые сделали соответствующие шаги.

"Мы ожидаем больших возможностей, но они зависят от финансовых возможностей", - сказал Зеленский.

Украинская ракета "Фламинго": что известно

По данным издания The Economist, Украина уже применяет ракеты "Фламинго" с боевой частью весом 1150 кг для нанесения ударов по российским нефтеперебросным заводам.

Руководитель компании Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго", отмечает наращивание производства этих ракет. В частности, в месяц удается производить около 50 ракет.

