Даже в дронах бытовые материалы: эксперт ответил на критику ракет 'Фламинго'

Украине нужно оружие, способное полностью уничтожать российские объекты.

К производству ракеты "Фламинго" привлечены несколько западных стран, что уже может свидетельствовать о ее качестве. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил Анатолий Храпчинский - офицер воздушных сил Украины в запасе, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ.

"Когда говорят, что дешевое фламинго летать не будет. Извините, у нас в дронах болты из "Эпицентра". У нас в дронах, в некоторых элементах вооружения есть куча бытовых и строительных материалов. И не удивляет, что дешевый дрон активно используется на линии боестолкновения. Мы на 3D-принтере печатаем системы для сбросов", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что Украине нужно оружие, способное нести большое количество полезной нагрузки, поскольку беспилотники не имеют возможности уничтожать российские производственные объекты.

"Это эффективно против складов с вооружением, против нефтяных производств или нефтяных хранилищ. Но это не эффективно против завода по производству шахедов. Это неэффективно против завода по производству крылатых ракет класса Х-101. Нам там нужно более 500 кг полезной нагрузки, которая разрушит полностью цех. Данный вид вооружения предлагает эти решения", - добавил Храпчинский.

Эксперт пояснил, что одна ракета "Фламинго" не способна уничтожить объекты ВПК. Впрочем, в сочетании с другими средствами поражения это может нанести серьезный ущерб российским объектам.

"Уничтожение в Крыму систем радиолокации и двух вертолетов привело к тому, что мы можем спокойно на морских дронах доплыть до Туапсе и выполнить там боевую задачу. То есть в любом случае это оружие, которое имеет свои характеристики. И под все характеристики для прорыва противовоздушной обороны будут добавлены еще дополнительные элементы. Дроны-приманки, дроны, которые будут вводить противовоздушную оборону в заблуждение", - пояснил Храпчинский.

Ракета "Фламинго": важные новости

Ранее компания Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго", сообщила, что она увеличивает свое производство. Отмечается, что в настоящее время они могут производить до 50 таких ракет в месяц.

Также компания сообщила, что до конца года планируется выход на производство 7 ракет "Фламинго" ежедневно. Также производитель раскрыл, что благодаря собственной технологии композитного изготовления крыльев, производство одной ракеты сократили с 7 дней до двух часов. Это в частности дает возможность уменьшить себестоимость ракеты.

