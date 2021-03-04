Журналист Сергей Гармаш высказал мнение, что эскалацией на фронте Россия будет пытаться напугать Украину и западные страны, и заставить их надавить на украинские власти с целью пойти уступки, но остановить активные военные действия.

Журналист Сергей Гармаш считает, что РФ спровоцирует обострение ситуации на линии разграничения, но оно будет краткосрочным с целью надавить на Украину.

Об этом Гармаш, который на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы представляет отдельные районы Донецкой области, сообщил в Facebook.

«Много вопросов насчет заявления так называемой "народной милиции ДНР" о разрешении своим бандам открывать упреждающий огонь по украинским позициям. Приведет ли это к "эскалации"?

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Чтоб не быть голословным и была понятна логика ответа, давайте анализировать вместе. Анализ любых действий противника должен включать соответствие этих действий возможным целям. Цели для нас – не тайна: стратегическая – подчинение в той или иной форме Украины и разрушение ее государственности; а, назовем ее – оперативно-тактическая - субьективизация ОРДЛО, прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском.

Теперь, исходя из этой цели, рассматриваем заявление "Нармилиции" об "упреждающем огне". Начнем с того, что они и без всяких заявлений открывали и открывают огонь. Значит, цель этой информационной акции - не предупреждение возможной эскалации, а сам факт заявления, его публичность. Поскольку публичность – это всегда инструмент политический, а не военный, то и реальная цель заявления политическая - психологическое давление, угроза активизировать военные действия», - написал Гармаш.

Он напомнил, что когда возникает эскалация на фронте, то начинаются контакты в СЦКК и ТКГ, где РФ – "второй посредник", а вторая сторона "внутриукраинского конфликта" – "Донецк и Луганск".

«Но поскольку и там, и там, в той или иной мере все-таки присутствует Россия, и это позволяет Киеву возлагать ответственность за все достигнутые договоренности на РФ, в Москве придумали хитрый ход – заложили в соглашение о перемирии так называемый "дополнительный координационный механизм" прекращения огня.

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Только мы видим этот механизм в коммуникации с СЦКК и ОБСЕ, а они хотят, чтоб мы напрямую вели диалог с ними, проводили совместные инспекции позиций, ну и все прочее, что продемонстрировало бы миру, что именно они вторая сторона конфликта и, соответственно, в Украине идет гражданская война, а не агрессия России…», - объяснил журналист.

Также он напомнил о вчерашнем заявлении представителя РФ в ТКГ Бориса Грызлова о том, что «украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта».

По словам Гармаша, таким образом Грызлов также пытается превентивно возложить ответственность на Украину за будущую эскалацию со стороны России.

«Теперь, скорее всего, чтоб подтвердить свою решимость, РФ предпримет кратковременную эскалацию на фронте. Это, по ее расчету, должно напугать и нас, и Запад, который, в ее сценарии должен будет надавить на нас, чтоб Киев пошел на уступки, но остановил активные военные действия. И здесь уже все будет зависеть от принципиальности и твердости нашего руководства. Но я на 100% уверен, что это обострение будет краткосрочным, и оно точно не дойдет до уровня 2014-15 годов. Скорее всего, ситуация просто вернется на уровень, который был до соглашения о режиме тишины – то есть, перманентной окопной войны. На серьезную войну у России сейчас нет ни экономического, ни человеческого ресурса. Да и геополитическая ситуация – не 14-й год…», - убежден Гармаш.

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Он предположил, что перед выборами в Госдуму, ближе к сентябрю, президенту РФ Владимиру Путину может понадобиться «утилизировать не в меру активных праворадикалов, и заодно поднять ура-патриотизм. Но до осени еще далеко».

Ситуация на Донбассе:

На днях боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

Сегодня, 4 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться сторонницей Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Виктория Токарева