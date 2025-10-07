Там сходятся около 17 магистральных газопроводов.

Ямальский газотранспортный узел используется для поставки газа в центральные регионы России – в том числе, в Москву и область. И удар по этому объекту может оставить страну-агрессора без тепла и света.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Киев24" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, там сходятся около 17 магистральных газопроводов.

"Если поразить этот газотранспортный узел, тогда и Москва, и центральные регионы будут вынуждены перейти к очень жестким ограничениям, как минимум, электроэнергии и тепла", – отметил он.

Видео дня

Омельченко добавил, что в России производство 70% всей электроэнергии и тепла зависит именно от природного газа.

Удары по России: вы могли это пропустить

Атаки украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, кроме дефицита топлива в самой России, вызвали также резкий скачок экспорта необработанной нефти из страны-агрессора. В этом году украинские дроны поразили более трети основных НПЗ России.

Основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный говорит, что Украина способна устроить блэкаут в Москве. По его словам, для этого не надо наносить удары непосредственно по российской столице. Он пояснил, что можно уничтожить генерацию вокруг нее – даже на расстоянии 100-200 км – и тогда россиянам придется что-то придумывать.

Вас также могут заинтересовать новости: