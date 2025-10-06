Чтобы парализовать Россию полностью достаточно поразить 7 их элеткроподстанций.

Погрузить Москву в темноту для Украины хоть и сложно, но вполне реально, считает эксперт по авиации Константин Криволап. Об этом он сказал в эфире "Киев 24".

"Загнать Москву в такую ситуацию возможно. Это первое. То есть технические возможности на это есть. А будет ли это просто? Это будет непросто. Надо провести 1-2 раза комбинированные атаки, разных типов. И начальник нашего Генштаба говорит, что у нас есть возможности, но количества ракет не хватает. Вот мы накапливаем это на когда надо", - прокомментировал Криволап.

Однако он напомнил, что президент Владимир Зеленский сказал, что "если Киев будет в блэкауте, тогда и Москва получит".

"И сейчас идет обмен ударами, сейчас идет демонстрация друг другу, кто на что способен", - заметил эксперт.

Криволап подчеркнул, что при том, что технические возможности у Украины есть, стоит вопрос политического решения, которое касается уже построения отношений с Европой, с Америкой. Эксперт сказал:

"Здесь есть важные вопросы и достаточно важно то, какое вооружение будет нам предоставлено. Потому что если американцы нам предоставляют вооружение, которое может бить на большом расстоянии - более 300 км, то это одна ситуация, а может предоставят "Атакамсы" и нам надо будет бить своим вооружением. Но главное, чтобы нам предоставили больше оружия".

По его объяснению, сейчас Украине надо понять, сможем ли мы поражать противника в большем количестве, чем они поражают нас.

"Мы не можем идти в соотношении 1:1. Мы в этом соотношении будем проигрывать. Нам надо идти в соотношении 1:5. Это очень трудно, но я считаю, при конкретных условиях это возможно. В частности, если у нас появляется ракета "Фламинго", которая может работать и по Крыму, и по НПЗ в РФ, то тогда у нас такое соотношение уже не 1:1 или 1:2, а значительно больше", - отметил Криволап.

Он отметил, что цели для поражения выбирают наши военные после сбора большого объема информации, в том числе о размещении ПВО россиян, после анализа ударов и тому подобное.

"Военные - они абсолютно рациональны. ГУРовцы собирают информацию, привлекают экспертов, имеют возможность и понимают все факторы, которые влияют на то, по чему бить. Разведка и Генштаб будут принимать окончательное решение", - сказал эксперт.

По его словам, например, надо понимать, что все ПВО россиян это: 40% - сконцентрировано в Москве и Московской области, 30% - на границе и линии боевого соприкосновения, где-то 23%-25% - это Крым, и только около 10% - это вся остальная территория РФ. Криволап отметил:

"То есть когда мы начинаем летать на Москву и Московскую область или пролетать ее, то мы все наши дроны или рактеи подставляем под удар ПВО. И там поражение на территории Москвы и области - не более 20%, потому что там ПВО очень насыщенная".

Он добавил, что на самом деле нам достаточно поразить 7 российских электроподстанций для того, чтобы "парализовать" Россию полностью. А если поразим 15 - то "это уже будет гарантированно" блэкаут в РФ.

"Возможно будет какое-то политическое решение. Например, 7 октября у Путина день рождения. Но вот Сталин изменил дату своего рождения. Тоже самое, скорее всего, сделал и Путин. Может это конспирология, я не разбирался. Но такое возможно. Поэтому относиться серьезно к этой дате (как для даты проведения массированного удара Украины), я считаю, это не серьезно", - также сказал Криволап.

Удары РФ по энергетике

Как сообщал УНИАН, на фоне похолодания Россия возобновила свою кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Зеленский заявил, "если угрожают, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России". По его словам, Россия должна четко знать, что цивилизованные страны отличаются от "диких" тем, что они никогда не начинают первыми, и не являются агрессорами, но это не значит - что они слабые.

Основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный, комментируя ситуацию сказал, что по его убеждению, Украина имеет вооружение, с помощью которого можно устроить блэкаут в столице России. По его словам, для этого не надо бить непосредственно по Москве. Он добавил, что когда россияне уничтожают мощности в Украине, наша страна может получить электроэнергию от Евросоюза. России же не на кого полагаться.

