Россия может пойти в наступление под предлогом "защиты" российских граждан, как это было сделано в Грузии.

Россия может напасть на Украину, спровоцировав Вооруженные Силы Украины на активные действия на Донбассе.

Такое мнение высказал директор Международного центра противодействия российской пропаганде, военный эксперт Юрий Кочевенко, пишет "Украина 24".

Он отметил, что Россия может пойти в наступление под предлогом "защиты" российских граждан, как это было сделано в Грузии.

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"Шансов для прямого наступления у оккупантов там мало, поскольку там находятся наиболее боеспособные наши подразделения, и линии укрепления там уже многие годы улучшаются и наращиваются. Поэтому главная задача там - это спровоцировать Вооруженные силы Украины на активные действия. После чего Россия, как это было и в Грузии, заявит, что необходимо спасать граждан России, которые находятся на оккупированных территориях, как они это оправдывали в Грузии, и тогда российские войска непосредственно через границу на Донбассе и территорию оккупированного Крыма, а возможно, и через Беларусь, начнут боевые действия против Украины. Подчеркну, это только один из возможных сценариев", - сказал Кочевенко.

Комментируя заявление Службы внешней разведки РФ, обвинившей Украину и США в подготовке к эскалации, эксперт отметил, что к этому следует относиться как к информационной операции.

"Относиться к этому нужно как к управляемому сливу информации или как к элементу информационной операции. Сама формулировка "пресс-релиз Службы внешней разведки" даже звучит не по-военному, а несколько забавно. Тут не случайно вспоминается Грузия, возможно, нам так намекают. По информации нашей разведки, один из сценариев, который отрабатывает Генеральный штаб во время командно-штабных учений - это эскалация в зоне ООС. То есть активизация там боевых действий", - сказал он.

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Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В частности, как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Кроме того, по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

2 ноября в Минобороны Украины заявили, что Россия сосредоточила группировку войск численностью около 90 тысяч человек у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Так, факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

Напомним, в марте текущего года РФ существенно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвода. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

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Автор: Александр Топчий