Европейские страны все еще слишком слабы или слишком робки, чтобы спасти Украину, даже с кредитом из замороженных российских активов.

Украине предстоит нелегкий выбор: либо принять российско-американский "мирный план", либо поставить на карту будущее своей страны в надежде на помощь от своих европейских союзников.

Как пишет Politico, в понедельник вечером Россия отклонила обновлённый текст соглашения, переработанный с учётом предложений Украины и её союзников в ходе длительных переговоров с госсекретарём США Марко Рубио.

"Теперь для Украины существует риск того, что Владимир Путин вернёт американского президента к его исходной позиции: соглашению о прекращении огня из 28 пунктов… Если это произойдёт, президент Украины Владимир Зеленский окажется перед непростым выбором: либо принять предложение, подготовленное Трампом и Путиным, либо поставить на карту будущее своей страны в надежде получить когда-нибудь достаточную помощь от своих европейских друзей", - отмечает издание.

При этом европейские союзники все еще не отправляют Украине ни своих солдат, ни нужного оружия, ни даже не изымают замороженные активы России из своих банков, чтобы помочь ей закупить собственные запасы.

Нежелание воевать

"Можно много говорить, можно посещать все эти дипломатические встречи и отправлять в Женеву всех своих лучших людей, но единственный способ победить Путина — это воевать, а никто из них на это не готов... Так что всё это пустые слова. Всё это звучит заманчиво, когда вы говорите о демократии и защите Украины, но они просто не готовы это делать", - отмечает Грег Свенсон, председатель организации "Республиканцы за рубежом" в Великобритании.

Никакого прорыва по активам

Переговоры между официальными лицами Европейской комиссии и правительствами ЕС, особенно бельгийским, сейчас активизируются, но, по словам нескольких официальных лиц, прорыв пока не достигнут.

Некоторые дипломаты надеются, что давление со стороны Трампа вынудит Бельгию и другие страны ЕС, имеющие сомнения по поводу плана заморозки активов, присоединиться к нему. Одна из идей, которая не исключается, — это использование части активов наряду с совместными облигациями ЕС или, возможно, прямыми финансовыми взносами от правительств ЕС, говорится в статье:

"В то же время некоторые дипломаты ЕС опасаются, что вся идея репарационного кредита Украине с использованием замороженных активов рухнет, если окончательный мирный план будет содержать отсылку на использование этих средств".

Первоначальный план предполагал использование активов в инвестиционной кампании на Украине, при этом половина выручки должна была поступить в США. Европейские эксперты отвергли эту концепцию как "скандальную". Однако после того, как санкции против России будут в конечном итоге сняты, Euroclear – бельгийский финансовый депозитарий, хранящий замороженные активы – может оказаться вынужденным перевести деньги обратно в Москву.

Вопрос о сохранении мира

Ранее в этом году президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавили усилия по привлечению поддержки международных миротворческих сил со стороны стран-добровольцев. Однако сейчас разговоры утихли.

"Украинцы хотели бы более серьёзных обязательств на своей территории, но западные европейцы опасаются больших потерь, отправляя солдат на передовую", - отмечает Politico.

Мирный план - последние новости

Ранее Financial Times писало, что "мирный план" США по завершению войны в Украине сократили с 28 до 19 пунктов. В то же время, какие именно положения были убраны, не уточняется. Отмечается, что делегации США и Украины оставили наиболее политически чувствительные моменты на усмотрение президентов двух стран.

Ранее у Путина назвали мирный план по Украине, предложенный Европой, "неконструктивным" и таким, который России не подходит. В то же время в РФ отметили, что многие положения американского плана являются "приемлемыми" для России.

