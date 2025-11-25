В издании считают, что настоящее миротворчество может стать возможным в 2026 году.

Новый мирный план президента США Дональда Трампа в Украине, скорее всего, потерпит неудачу. В то же время в ближайшие месяцы он имеет шанс разработать подход, который может оказаться успешным. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

"Настоящее миротворчество может стать возможным в 2026 году, поскольку давление на экономику и армию российского лидера Владимира Путина усиливается. Но политические деятели в США, Европейском Союзе и Украине должны преодолеть собственные колебания и слабости - иначе Путин и в дальнейшем сможет решать эту войну на своих условиях", - подчеркнул эксперт.

После того, как США представили свой мирный план, украинские и европейские чиновники лоббируют помощников Трампа, чтобы превратить потенциальную катастрофическую инициативу в программу, которая позволит Украине выжить и процветать, в результате чего появился более короткий вариант предложения, который Путин, без сомнений, отклонит.

"Поиск формулы, которая бы умело решала ключевые противоречия, будет продолжаться. Труднее решить вопрос о том, что Путин все еще стремится к дальнейшему расчленению и покорению Украины. Но если этот раунд миротворчества окажется неудачным, следующий может пройти лучше - если Украина и ее сторонники должным образом подготовятся. Путин кажется уверенным, что Россия на пути к победе. Однако его позиция слабее, чем кажется", - заверил Брэндс.

Обозреватель считает, что путь к достойному урегулированию, который положит конец войне без дополнительных, разрушительных территориальных уступок со стороны Киева и будет сопровождаться значительными гарантиями безопасности, заключается в ускорении кризиса военных усилий Путина, одновременно откладывая украинский кризис.

"Средства для этого не являются тайной. США нужно усилить давление на российские доходы от энергоносителей, особенно нацелившись на китайских покупателей нефти Путина. Они должны более агрессивно применять санкции, чтобы подавить процветающую китайско-российскую стратегическую торговлю, которая включает товары двойного назначения, поддерживающие армию Путина на поле боя. Разведывательная помощь и оружие - возможно, не противоречивая идея ракет "Томагавк", а более доступные альтернативы - могут еще больше нарушить российскую военную экономику, помогая Украине в кампании ударов на расстоянии", - добавил автор материала.

Кроме того, по словам эксперта, Европейский Союз должен утвердить свой план по переводу замороженных активов РФ в Киев, чтобы развеять представление российского диктатора о том, что Украина весной обанкротится.

"Европа должна более решительно двигаться к прекращению импорта энергоносителей, которые наполняют казну Путина, даже несмотря на то, что санкции ее истощают. Роль Украины заключается в том, чтобы решить все более тревожную ситуацию с рабочей силой, мобилизовав большее количество трудоспособных молодых мужчин. Эта война уже давно превратилась в соревнование по истощению. Цель всех этих мер - изменить позицию Путина в переговорах, убедив его, что время, возможно, все-таки не на его стороне. Но для этого Вашингтон, Брюссель и Киев должны преодолеть свои стратегические патологии и дилеммы", - подчеркнул Брэндс.

По словам обозревателя, мирные инициативы Трампа проваливаются, ведь они не серьезно борются с желанием Путина разбить Украину. Поэтому, чтобы добиться успеха, американский лидер должен сосредоточиться на срочном, систематическом наращивании рычагов влияния, а не тратить время и сплоченность союзников бесплодными дипломатическими маневрами.

"Если бы это было легко, то уже давно бы произошло. Но цена бездействия может быть трагической: Россия - не единственный участник конфликта, для которого 2026 год может стать опасным. Политическая ситуация в Украине является токсичной на фоне войны и коррупционных скандалов. Ситуация на передовой, несомненно, ухудшается из-за проблем с человеческими ресурсами", - отметил автор публикации.

Обозреватель Bloomberg подытожил, что война - это нестабильное равновесие, а горькая правда заключается в том, что этот конфликт становится невыносимым для обеих сторон.

"Украина и ее союзники имеют возможность довести кризис, вызванный военными действиями Путина, до кульминации. Если они не воспользуются этой возможностью, то, возможно, больше не получат такого шанса", - считает Брэндс.

Мирный план США - последние новости

Ранее The Telegraph писал, что Трамп и Зеленский готовятся к решающим переговорам по мирному плану. Прямые переговоры могут начаться уже на этой неделе, и, по неподтвержденным данным, Зеленский может посетить Вашингтон.

В то же время европейский источник, знакомый с последними переговорами, сообщил журналистам, что над планом еще предстоит проделать большую работу, и что из-за отсутствия согласия со стороны РФ стоит проявлять осторожность.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Александр Бевз объяснил, кто и что будет подписывать, если говорить о документе между Украиной и США, который касается завершения войны.

"Этот документ, который мы сейчас обсуждаем, не является юридическим договором. Юридический договор, международный договор, в соответствии с Венской конвенцией, с законодательством Украины - это отдельный вид документа. Поэтому, ожидания, это большая рамка, где предусмотрено много аспектов урегулирования войны - допустим, это будет рамка, которая будет парафирована лидерами, но на ее выполнение будет подписан ряд международных договоров, юридически обязывающих договоров, которые будут ее внедрять", - подчеркнул он.

