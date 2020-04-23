Экс-разведчик спрогнозировал новые участки разведения сил на Донбассе
18:31, 23 апреля 2020Война
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На заседаниях ТКГ относительно Донбасса регулярно обсуждают новые точки разведения сил.
REUTERS
До конца текущего года разведения сил на Донбассе может быть осуществлено еще на 2-3 участках.
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Возможно создание более масштабного КПВВ на Світлодарській Дуге непосредственно на Дебальцевской трассе. Такой прогноз озвучил бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, передает «Обозреватель».
Он назвал и другие наиболее вероятные участки для разведения сил. "Это может быть район неподалеку от Мариуполя в Водяном, чтобы еще больше обезопасить контрольно-пропускной пункт в Гнутовом, это может быть район Павлополя, может быть район Новотроицкого".
"Вариантов очень много, все они пока стопроцентно не подтверждены", – отметил Рымарук.
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