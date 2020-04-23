Экс-разведчик спрогнозировал новые участки разведения сил на Донбассе

На заседаниях ТКГ относительно Донбасса регулярно обсуждают новые точки разведения сил.

До конца текущего года разведения сил на Донбассе может быть осуществлено еще на 2-3 участках.

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Возможно создание более масштабного КПВВ на Світлодарській Дуге непосредственно на Дебальцевской трассе. Такой прогноз озвучил бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, передает «Обозреватель».

Он назвал и другие наиболее вероятные участки для разведения сил. "Это может быть район неподалеку от Мариуполя в Водяном, чтобы еще больше обезопасить контрольно-пропускной пункт в Гнутовом, это может быть район Павлополя, может быть район Новотроицкого".

"Вариантов очень много, все они пока стопроцентно не подтверждены", – отметил Рымарук.