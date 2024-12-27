РФ начала оснащать Shahed-136 системами, которые могут обходить системы ПВО и атаковать цель несмотря на РЭБ.

Россияне начали оснащать некоторые свои дальнобойные дроны-камикадзе типа Shahed-136 ("шахеды") искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает Defense Express.

Издание ссылается на публикации в западных СМИ. Так, The Guardian со ссылкой на неназванные украинские военные источники сообщило, что РФ ведет работы по интеграции ИИ для создания "роев дронов", что позволит "шахедам" координировать свои атаки и преодолевать системы противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь Politico со ссылкой на представителя Украины при Европейском Союзе Всеволода Ченцова отметило, что оккупанты используют в "шахедах" ИИ для прохождения украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на автономной навигации и запрограммированы различать объекты, похожие на электростанции для атаки.

Видео дня

Аналитики отмечают, что описанные методы использования ИИ являются различными по назначению, но "вполне реализуются на уже имеющихся технологиях" - в частности, описанная дипломатом возможность вражеских дронов распознавать заложенную в память цель является так называемым "машинным зрением":

"И распознание дроном танка или САУ не сильно отличается от распознавания объектов энергетической инфраструктуры".

При этом эксперты отмечают, что о планах оснастить эти дальнобойные дроны камерами было известно еще с января 2024 года, благодаря масштабному сливу секретной документации.

"В конце концов появление аналогичных решений и на "шахедах" довольно предсказуемо. В целом речь идет об очередном витке технологической гонки и можно быть уверенным в том, что Украина найдет соответствующие решения для противодействия российским", - резюмируют аналитики.

Российские БПЛА на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, россияне постоянно совершенствуют свои беспилотники. Так, по данным основателя компании-производителя ударных дронов "Первый контакт" Валерия Боровика, на БПЛА "Орлан" были установлены средства, которые позволяют переключаться с одного типа связи на другой - с одной спутниковой группировки на другую.

При этом эксперт подчеркнул, что Украина имеет много средств поражения российских БПЛА.

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