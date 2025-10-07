Перемещение в 10-15-километровой зоне от линии фронта очень опасно, заявил Мишак.

Российские дроны уже залетают очень глубоко в украинский тыл, а вскоре будут залетать еще дальше, сообщил старший офицер коммуникации 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем "Степные хищники" им. Якова Гандзюка Тарас Мишак в эфире Киев24.

"Ситуация с вражескими дронами очень усложнилась. Россияне залетают достаточно глубоко в тыл, и осуществлять перемещение в 10-15-километровой зоне от линии фронта очень опасно", - пояснил военный.

По его словам, у врага есть дроны, которые пролетают даже больше чем 15 км.

"Это зависит от того, какие дроны. Вы видели видео, как дрон на оптоволокне сжег машину в Краматорске. Краматорск где-то в 20 км от линии боестолкновения. То есть уже летят на 20 км. Я думаю, скоро будут лететь и на 30", - отметил Мишак.

Он отметил, что у россиян есть различные дроны, в частности "Ланцеты", которые могут поражать цель на расстоянии до 60 км.

"То есть эта кил-зона растет. Но так же и мы расширяем кил-зону со своей стороны. Мы также работаем над тем, чтобы выбивать их логистику, чтобы усложнять им перемещение. Но их не стоит недооценивать", - добавил военный.

Как сообщал УНИАН, РФ начала применять новую версию "Шахеда", приспособленную для дистанционного минирования местности. На прошлой неделе вблизи населенного пункта Пологи в Ахтырском районе в поле упал беспилотник "Герань-2". Во время его осмотра специалисты обнаружили, что, кроме основной боевой части, дрон оснащен механизмом дистанционного минирования.

Недавно стало известно об ударе по Краматорску дроном на оптоволокне. Он попал в припаркованный легковой автомобиль. Корреспондент издания "Донбасс.Реалии" Сергей Горбатенко показал остатки боевой части дрона и оптоволокно, намотанное на ветки деревьев в Краматорске. Он сказал, что это "что-то новое и очень неприятное".

