Дроны 'разнесли' два больших резервуара нефтебазы в РФ: спутник показал последствия (видео)

Каждый из них способен вмещать до 2000 кубических метров топлива.

По меньшей мере два резервуара с топливом были уничтожены на территории нефтебазы в городе Ливны Орловской области Российской Федерации.

Об этом сообщает "Радио Свобода", демонстрируя спутниковые фото этой нефтебазы.

При этом отмечается, что каждый резервуар на нефтебазе может вмещать до 2000 кубических метров топлива. Видно на фото, что они в результате пожара 2 декабря после ударов дронами выгорели полностью.

Атака на нефтебазу в Орловской области

Как сообщал УНИАН, ударные дроны поразили нефтебазу "Орелнефтепродукт" в городе Ливны Орловской области России. Там вспыхнул мощный пожар.

Губернатор региона Андрей Кличков тогда отмечал, что ночью Орловская область снова подверглась атаке БПЛА, в результате которой произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. По его словам, пострадавших не было, а на месте происшествия проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий.

