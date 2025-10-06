Враг имеет успехи в Донецкой области.

Враг имеет определенные успехи на территории Донецкой области. Так, аналитики DeepState сообщают, что россиянам удалось продвинуться вблизи четырех населенных пунктов на этом участке фронта.

"Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в Терновом", - отмечают аналитики.

В то же время в отчете Института изучения войны отмечается, что российские войска продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

"Российские войска провели наступательные операции к востоку от Константиновки вблизи Предтечина и Александро-Шулитного; на юго-восток от Константиновки вблизи Торецка; к югу от Константиновки вблизи Щербиновки, Плещеевки и Иванополья; к югу от Дружковки вблизи Русиного Яра и Полтавки; и на юго-запад от Дружковки вблизи Владимировки", - отмечают в ISW.

В то же время ВСУ недавно имели продвижение вдоль железной дороги к северу от Ямполя (к юго-востоку от Лимана).

Война в Украине - новости

3 октября проект DeepState сообщал, что Силы обороны Украины зачистили от оккупантов Сосновку, Хорошее, Новоселовку и Январское на Днепропетровщине.

В частности сообщалось, что в сентябре бойцы 3 штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка зачистили сразу 3 села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141-я отдельная механизированная бригада. Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям.

Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что на Добропольском направлении врага не просто остановили, произошло рассечение вражеских войск.

