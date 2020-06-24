"Отжал" у бизнесмена: СМИ показали особняк, в котором живет главарь боевиков Пушилин (фото, видео)

По словам владельца дома, боевики захватили его имущество, а вещи семьи вывезли в неизвестном направлении.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин с семьей проживает в особняке в оккупированном Донецке, который был отобран у его законного владельца - бизнесмена Сергея Хановича.

Об этом сам Ханович рассказал телеканалу ДОМ, пишут "Новости Донбасса".

По его словам, он потерял много объектов бизнеса, в частности принадлежащий ему гостинично-развлекательный комплекс "Ливерпуль", и дом. "Потерял свой жилой дом, который я построил сам, в котором теперь живет Пушилин", - сказал Ханович.

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Он уточнил, что речь идет частном доме на улице Соловьяненко 10/12, в районе парка Щербакова. Сначала охрана ему докладывала, что у дома на протяжении нескольких дней дежурит какая-то машина.

"Мы подходим - они молчат. Мы пробили, что это за машина, оказалось - это машина их, так называемый какой-то "первый отдел", страшный отдел, с которым никто не захотел связываться. Потом приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, так как у них подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли, прошли вместе с ними, убедились, что никаких там трупов нет. Они говорят, что все равно этот дом теперь опечатан, мы будем производить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин", - рассказал бизнесмен.

По его словам, вещи, принадлежащие их семье, фотографии из дома куда-то вывезли.

"Вещи, фотографии - то, что им совсем не нужно. Но когда они с углов дома, с заборов посбивали мои инициалы, то я понял, что это уже надолго", - говорит Ханович.

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