Только в течение последних двух суток в этой полосе ответственности был ликвидирован 151 оккупант.

Ситуация на Добропольском направлении, где накануне у РФ было продвижение, стабилизируется. Об этом в комментарии УНИАН рассказал спикер Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев.

Он детализировал, что Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить группы оккупантов. Спикер добавил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение усилить дополнительными силами и средствами обороноспособность на Добропольском и Покровском направлениях.

"В ходе проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери", - констатировал Ковалев.

Спикер отметил, что в результате боев в полосе ответственности корпуса был ликвидирован 151 оккупант, еще более 70 ранены. Также за этот период воины корпуса взяли в плен 8 захватчиков.

"Военнослужащие Сил обороны Украины продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности. Ситуация стабилизируется", - добавил он.

Накануне оккупанты имели стремительное продвижение в Донецкой области, в районе Доброполья.

По мнению генерала армии Николая Маломужа, прорыв россиян под Добропольем был возможен из-за ошибок украинского командования. В частности, не была проведена своевременная разведка относительно планов РФ и не была организована системная оборона ВСУ.

По словам младшего лейтенанта, начальника штаба 4 батальона Сила свободы бригады "Рубеж" Нацгвардии Николая Гриценко, ситуация на всем Покровском направлении и в частности на том отрезке, где "вырисовался" прорыв россиян - чрезвычайно сложная.

