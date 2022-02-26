В Министерстве внутренних дел просят проверять трубы в своих домах.

Члены диверсионно-разведывательных групп начали лепить метки на газовые трубы в городах и других населенных пунктах Украины.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в Facebook.

"Друзья, есть большая просьба ко всем: сейчас эти уроды лепят пометки на газовые трубы. Просьба ко всем, просмотри свои дома (прилегающие территории), газораспределительные станции). Видите метку - заклейте ее фольгой или замажьте смолой", - написал он.

Как известно, диверсанты ставят метки в виде крестика, круги, которые наносятся краской, для корректировки огня врага.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко также обратился к жителям солицы с предупреждением о расставленных метках. По его словам, диверсанты расставили по городу много меток, в частности, баллистические. "А сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Будьте бдительны! Как только видите такое, сразу обращайтесь в полицию!", - призвал Кличко.

На видео видно женщину, которая наносит метку на газовую трубу. Это произошло по адресу ул Руденко 8.

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