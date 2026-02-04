Геополитическое поражение США: эксперт о новом ударе России по украинской энергетике

РФ продемонстрировала Вашингтону, что она себя не связывает никакими международными обязательствами.

Российский массированный удар по Украине в ночь на 3 февраля произошел на фоне отмены двустороннего соглашения между США и РФ о контроле над ядерными арсеналами.

На это в эфире "Radio NV" обратил внимание Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express. "Россияне провели очень демонстративный удар. Если говорить о "Циркон", там боевая часть всего 150 кг. Эффективность такой небольшой боевой части может быть только в ядерном снаряжении. Не говоря уже о крылатых или баллистических "Искандерах", ракетах Х-101, в которых тоже есть ядерный вариант", – сказал Киричевский.

Он отметил, что таким образом США оказались "под еще одним геополитическим поражением". Поскольку Россия показала, что больше не связывает себя никакими международными обязательствами по любым средствам поражения.

Эксперт отметил, что это, конечно, не на руку Украине. "Но это подчеркивает, во-первых, почему именно Украина в данном случае права. И, во-вторых, почему нам придется после этого делать какие-то экстраординарные шаги по усилению собственной обороноспособности", – добавил Киричевский.

Последствия атак РФ: важные новости

Ранее энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что в результате российских атак по энергетике киевляне еще целый месяц будут иметь до 6 часов света в сутки. Он отметил, что российские удары фактически разрушили ТЭЦ-6, а также на длительное время вывели из эксплуатации ТЭЦ-4.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве более 1100 многоквартирных домов находятся без отопления. Кроме столицы, по словам президента, самая тяжелая ситуация также в Киевской области, в Харькове и Харьковской области, а также в Сумской и Полтавской областях.

