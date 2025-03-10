Контроля над западной частью моря Украина достигла в 2023-2024 годах.

В Военно-морских силах рассказали об актуальной ситуации в акватории Черного моря и возможностях Украины и России на этом участке.

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона пояснил, что западная часть приходится на территориальное море стран-членов НАТО - Румынии, Болгарии и Турции. В основной части ситуация остается паритетной с Российской Федерацией.

"Да, конечно, есть открытое море, где россияне раньше позволяли себе перекрывать районы и устраивать патрулирование и досмотры. Возвращение ситуации в тот вид, в котором она была, пока кажется фантастическим".

Российские оккупанты продолжают базироваться в Новороссийске и держат на боевом дежурстве одну подводную лодку. На территории временно оккупированного Крыма есть ракетные системы типа "Искандер-М". Кроме того, с полуострова и собственных территорий они запускают по Украине ракеты и ударные дроны.

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"Эта ситуация остается неизменной. Как неизменным остается тот факт, что при случае мы обязательно туда залетаем. Это уже происходило неоднократно, на счету Военно-морских сил не один склад с "шахедами", в том числе на территории РФ. В этом направлении мы постоянно работаем", - подчеркнул он.

По словам Плетенчука, ранее РФ неоднократно использовала территорию захваченной Кинбурнской косы для запуска FPV-дронов и ударов из реактивных систем залпового огня. Однако "шахеды" запускать с Кинбурна трудно, поскольку это фактически зона боевых действий и захватчики не чувствуют себя там свободно.

Военные действия в Черном море

Как сообщал УНИАН, в недавнем интервью командующий ураинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа намекнул на новый удар по Крымскому мосту.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что стране удалось не допустить доминирования Российской Федерации в море благодаря новейшим технологиям морских дронов.

Бывший американский офицер пехоты, доктор философии и военный эксперт Брент Иствуд говорит, что Черноморский флот оккупантов потерял на войне против Украины более 30% своих военных кораблей.

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