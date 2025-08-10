Аурика отметила, что они с сестрой живут в Украине во время войны.

На днях известная украинская певица София Ротару впервые за долгое время опубликовала в сети новые фотографии из Киева. 78-летняя артистка позировала на Андреевском спуске и на Стеклянном мосту в центре столицы. Многие подписчики засыпали комплиментами звезду, однако не обошлось и без хейта.

Некоторые пользователи назвали Софию Михайловну "предательницей" и упрекнули ее в том, что во время полномасштабной войны она не говорит на эту тему публично и лишь редко публикует в сети фото последствий российской агрессии:

"А где София Михайловна была все это время? Сидела, как мышь"

"Предала Ивасюка, предала всех украинцев"

"Путин отпустил на разведку в Украину после развлечения концертами оккупантов в Крыму".

Реакция сестры Ротару на хейт в сети

Сестра Софии Ротару - Аурика - не смогла промолчать. Она встала на защиту родного человека и отметила, что они постоянно помогают военным и живут в Украине во время войны.

"Вы готовы отвечать за обвинения? Мы в Киеве жили и живем, даем благотворительные концерты, помогаем ребятам, не афишируя. За что столько грязи? Опомнитесь, люди!" - написала артистка.

Напомним, ранее стало известно, что София Ротару продала квартиру в Москве, от которой не могла избавиться несколько лет.

