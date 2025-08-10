Телеведущий подчеркнул, что человека не нужно оценивать только за поступки из прошлого.

Известный телеведущий Алексей Суханов прокомментировал скандал вокруг актера Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии.

В своем Instagram он отметил, что не поддерживает любое проявление насилия. Однако считает, что актер уже осознал свои ошибки и сделал определенные выводы. Поэтому, по мнению Суханова, Константина не стоит осуждать.

"Я против насилия! Но значит ли это, что я его когда-то не применял? Нет. Однако, я сделал уроки из своих ошибок, в этом и заключается суть развития человека! Человека надо оценивать исключительно по его нынешнему поведению, если, конечно, мы видим прогресс в развитии, а мы его можем наблюдать. Осознание своих ошибок и путем извинения - согласитесь, один из признаков их отработки, это урок для каждого в этой грязной истории. Я искренне сочувствую Насте, однако, пожалуйста, покажите мне святых среди нас! Хотя бы одного! Вряд ли нам придется развешивать чьи-то новые "портреты" в церквях. Давайте учиться беречь и ценить друг друга, избегая насилия и синдрома разъяренной толпы "праведников", - написал Алексей.

Он также поблагодарил Темляка за защиту страны и актерскую работу в театре.

"Константин, спасибо за службу сцене, кадру, Украине! За ваше решение пойти и защищать! Уважаю, потому что я так не смог! Я всегда видел в вас личность и не сомневаюсь в достоинстве вашей дальнейшей жизни и на сцене, в частности, потому что, актер, вы нужны!" - отметил Суханов.

Что известно о скандале вокруг Константина Темляка

Экс-девушка Константина Темляка - Анастасия Соловьева опубликовала пост в Instagram, в котором обвинила актера в домашнем насилии. По ее словам, звезда сериала "Крепостная" поднимал на нее руку, постоянно контролировал и "ломал как личность". Константин уже публично признал свою вину.

Напомним, недавно актриса Даша Малахова вступилась за Темляка после обвинения его в домашнем насилии.

