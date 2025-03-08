Сейчас в Черном море идет своя технологическая гонка вооружений, говорит Неижпапа.

Украина готовит новую атаку на Крымский мост. Об этом в интервью The Guardian рассказал командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Он выразил оптимизм относительно того, что Крымский мост таки будет разрушен. По словам Неижпапы, два предыдущих удара повредили мост настолько, что россияне больше не могут переправлять по его железнодорожной ветке тяжелые вагоны.

"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу", - сказал он, улыбаясь.

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Командующий украинского флота признал, что россиянам удалось разработать "достаточно эффективные" методы противодействия украинским морским дронам. Тогда Украина превратила их в скоростные атакующие платформы, вооруженные FPV-дронами и зенитными системами для сбивания вертолетов.

Крымский мост: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты существенно уменьшили объемы военных перевозок через Крымский мост. Теперь для военной логистики активно используют железнодорожную ветку, построенную вдоль оккупированного приазовья.

Кроме того сказываются повреждения, которые мост получил во время полномасштабной войны. Впрочем определенные объемы военных грузов до сих пор возят автомобильной частью моста. Однако такая логистика является менее эффективной, чем железнодорожная.

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