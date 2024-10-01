Средства перехвата и уничтожения не работают мгновенно, и им еще нужно добраться до нужной точки для удара.

Силы обороны Украины установили огневой контроль над западным побережьем Крыма, но Россия все равно периодически выводит в Черное море носители "Калибров". Почему ВСУ не могут окончательно устранить эту угрозу, объяснил интервью OBOZ.UA военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

Он объяснил, что наши средства перехвата и уничтожения не работают мгновенно, и им еще нужно добраться до нужной точки для удара:

"Надо еще добраться до той точки, где находится ракетоноситель, но он там ждать не будет. А находиться там постоянно тоже нельзя, потому что противник также совершенствует свои средства, контролирует ситуацию с воздуха, с моря, с берега. Он охотится на наши катера. Предпринимались попытки уничтожения их на дальних подходах".

Кроме того, добавил он, ВСУ должны использовать фактор неожиданности, а это невозможно, если противник видит наши средства и днем, и ночью, охотится за нимии пытается уничтожить.

Он также добавил, что ни Украина, ни Россия до конца войны не имеют права использовать пролив Босфор для входа или выхода военных кораблей.

"Часть Черноморского флота находится в Сирии, вынуждена базироваться в Тартусе. Из более-менее значимого там две подводные лодки, фрегат, два ракетных корабля. Кроме того, в Черном море находятся корабли Балтийского, Северного и Черноморского флотов. Черноморский флот понес наибольшие потери. Собственно, все корабли, которые были уничтожены, принадлежали именно ему", - поделился эксперт.

Российский флот - новости

В августе в состав ВМФ РФ приняли малый ракетный корабль проекта 22800 "Амур", который может выступать носителем крылатых ракет "Калибр".

В то же время, писал Forbes, "Адмирал Кузнецов", единственный авианосец российского флота, не выходил на боевое дежурство уже восемь лет, и все более маловероятно, что он вообще когда-либо выйдет на боевое дежурство. Согласно последней информации, Кремль перевел моряков с этого корабля в армию и отправил их воевать в Украину.

В середине сентября РФ вывела в Черное море рекордное за последнее время количество ракетоносителей - все семь, которые находятся на плаву, общим залпом до 48 ракет.

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