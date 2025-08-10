В новой книге под названием "Love, Freddie" говорится, что у Меркьюри якобы был ребенок, о котором никто не знал.

Лидер группы Queen Фредди Меркьюри однажды сказал, что у него есть только один друг и больше ему никто не нужен. Речь шла о Мэри Остин, которая была его гражданской женой. Именно она унаследовала значительную часть его имущества.

При этом он никогда не говорил ей, как утверждает новая книга "Love, Freddie" авторства Лесли-Энн Джонс, что у него была дочь — и, как заявила сама Остин, существование такого тайного ребёнка стало бы для неё "поразительным" фактом, пишет The Times.

"Фредди был невероятно открытым человеком, и я не могу представить, что он захотел бы или смог бы скрывать такое радостное событие — ни от меня, ни от других близких ему людей", — подчеркнула Остин.

В книге говорится, что Меркьюри, скончавшийся в 1991 году от бронхопневмонии, вызванной СПИДом, в 1976 году имел роман с женой близкого друга, результатом которого стало рождение ребёнка, в книге обозначенного только буквой "B".

Основой для этой версии якобы стали 17 томов дневников, которые Меркьюри начал вести, узнав, что станет отцом, и передал "B" незадолго до своей смерти. Там же приводится письмо от "B" — женщины, которой уже 48 лет и которая работает медиком в Европе.

"У нас были очень близкие отношения с момента моего рождения и до последних 15 лет его жизни. Он доверил мне свою коллекцию личных записных книжек, я была его единственным ребёнком и наследником", - отметила она.

Далее в письме утверждается: "Мэри Остин — замечательная женщина, которая, по сути, была его женой до самой смерти. Она знала абсолютно всё о нём, включая все его сокрытые тайны". Однако 74-летняя Остин видит всё иначе.

"Правда в том, что я просто не хранитель такого секрета. Я никогда не знала ни о каком ребёнке, ни о каких дневниках. Если бы Фредди действительно имел ребёнка, о котором я ничего не знала, для меня это было бы поразительно", - отметила Остин.

По её словам, если бы у Меркьюри была дочь, это принесло бы ему и всем, кто его любил, огромное счастье — включая его родителей.

Странная деталь в книге

Большинство утверждений в книге связано с дневниками, но Остин утверждает, что 20 июня 1976 года — в день, когда якобы сделана первая запись — она всё ещё жила с Меркьюри, и так было ещё два года. "И за всё это время я ни разу не видела, чтобы он вёл дневник", — говорит она.

Остин также сомневается, что дневники могли быть переданы 15-летней "B" за четыре месяца до смерти Меркьюри, учитывая его тяжёлое состояние.

Автор книги Лесли-Энн Джонс утверждает, что читала "дневники Меркьюри" в Монтрё, куда "B" их принесла. Однако близкие к Остин источники утверждают, что Джонс не представила никаких доказательств их существования.

Более того, остаются неясными и другие моменты: в интервью Джонс заявляет, что "B" не была указана в завещании, но получила деньги по "частному юридическому соглашению". На вопрос о наличии ДНК-теста, подтверждающего отцовство, Джонс ответила, что "все необходимые проверки были проведены, но это личная информация".

Ранее УНИАН сообщал, что Queen нашли утерянную запись песни с Фредди Меркьюри.

