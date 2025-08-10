Атос Саломе "увидел" в космосе то, что вряд ли увидят ученые.

Бразильский парапсихолог Атос Саломе, которого еще называют "живым Нострадамусом", сделал ещё одно пугающее предсказание — и на этот раз оно связано с пришельцами.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Он обратил внимание на 3I/ATLAS — третий известный нам межзвёздный объект, вошедший в Солнечную систему после 1I/Оумуамуа в 2017 году и кометы Борисова в 2019-м, пишет LADBible. Его обнаружили всего два месяца назад с помощью телескопа обзора ATLAS в Чили, и NASA быстро подтвердило, что комета прибыла из-за пределов нашей системы.

Наблюдения показали, что это не астероид, а объект с комой (облаком газа и пыли) размером примерно от 20 до 24 км.

Профессор Ави Лёб из Гарвардского университета заявил, что если ATLAS — не комета, то он может напоминать объект из романа Артура Кларка "Свидание с Рамой", где межзвёздный предмет оказывается космическим кораблём инопланетной цивилизации.

С учётом того, что 3I/ATLAS может быть в 200 раз больше, чем 100-метровый 1I/Оумуамуа, Лёб считает, что его размеры "не имеют никакого смысла". "Живой Нострадамус", в свою очередь, полагает, что это "космический корабль, замаскированный под звезду".

"Маскировка необходима, потому что мы ещё не готовы к контакту, а траектория слишком математически выверена, чтобы быть естественной", — подчеркнул он.

"Во время этой оккультации возможно, что объект изменит свою миссию. Он может активировать датчики, сменить курс или даже начать передачи за пределы Солнечной системы. Это не астрономическое совпадение, а скоординированное действие", - добавил Саломе.

Также, по его словам, человечество только-только начинает понимает, что за нами наблюдают — но якобы не из-за враждебности, а для анализа.

"3I/ATLAS — лишь начало. Научная элита игнорирует то, чего не понимает. Но те, кто умеет читать древние коды, каббалистические карты и оккультные записи, знают: мы уже тысячелетия являемся частью матрицы наблюдения", - подытожил экстрасенс.

