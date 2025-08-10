Пустельга выбирает городскую среду также благодаря наличию добычи.

В Украине все чаще можно заметить, как пустельга - птица, которая является одним из символов страны, перебирается в города. Недавно этого хищника, который известен также как ветролом и постильга, зафиксировали прямо посреди двора в Запорожье. Как рассказал "Телеграфу" заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин, такая тенденция связана с тем, что городская среда обеспечивает пустельге достаточную кормовую базу и соответствующие условия для гнездования.

Хотя некоторые хищные птицы выбирают города из-за большого количества мелких пернатых, пустельга питается не только ими, но и мышами. Для него городские здания становятся своеобразными "скалами", аналогичными естественным обрывам у рек или моря, где она обычно гнездится, отмечает орнитолог.

В то же время в городах меньше природных хищников, которые представляют для нее опасность. Несмотря на распространенное мнение, что коты активно охотятся на птиц, эксперт отмечает, что большинство домашних животных этого не делают.

Пустельга выбирает городскую среду также благодаря наличию любимой добычи - голубей. Подобную миграцию в населенные пункты демонстрируют и ястребы, однако они предпочитают гнездиться на деревьях, поэтому поселяются в основном на окраинах городов и сел, а для охоты залетают в более густонаселенные районы.

Пустельга имеет особое значение для украинцев. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в июне продемонстрировал татуировку с этой птицей, созданную по мотивам мозаичного панно Аллы Горской, которое стало символом Мариуполя. Мозаика 1967 года частично разрушилась во время осады города российскими войсками в 2022-м. Кулеба назвал пустельгу символом Украины, который, несмотря на удары, остается несокрушимым и способным преодолевать даже ветер.

Пустельга: что известно о символе Украины

Пустельга (укр. боривітер) - название нескольких видов рода сокол (Falco). Пустельги отличаются своим поведением во время охоты, когда они в поиске добычи, трепеща крыльями, зависают в воздухе на высоте 10-20 м над землей. Охотятся обычно на небольших млекопитающих, ящериц или крупных насекомых. Другие соколы более приспособлены к активной охоте в полете. Значительная часть оперения пустельг бурого цвета.

Свое украинское название пустельга получила за привычку время от времени зависать на одном месте в воздухе, выслеживая добычу, держась против ветра и как бы преодолевая его. Для парения пустельги пользуются восходящими потоками воздуха.

Птицы в городах Украины

Напомним, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин считает, что утверждение о якобы исчезновении в городах воробьев из-за голубей является неправдой. Он считает, что конкуренция за пищу между двумя видами птиц скорее всего надуманная. Раньше многие люди кормили птиц зерном, хлебом, для чего даже создавали отдельные площадки в парках и тому подобное. Но сейчас такого почти не существует - люди все меньше кормят птиц, однако численность воробьев сократилась ненамного.

