Во время одной из крайних миссий, когда была поражена военная баржа в Керченской бухте, ВСУ обнаружили на одной третьей расстояния в 700 км.

Российские оккупанты уже не могут подойти к нам вплотную, поскольку работают наши дроны, системы, в том числе искусственный интеллект. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2025".

"Говоря о морском компоненте, стоит сказать, что этот год был довольно непростой, но мы с коллегами из ГУР много показали в море, не допустили восстановления там доминирования РФ. Сегодня наши дроны - не просто дроны, которые работают в режиме камикадзе, это многоцелевые платформы, которые на себе несут и пулеметное вооружение, и FPV-дроны, и другие средства, и в том числе используются для дистанционного минирования", - сказал Малюк.

Он привел пример, что во время одной из крайних миссий, когда была поражена военная баржа в Керченской бухте, нас обнаружили на одной трети расстояния в 700 км.

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"Остальные две трети расстояния мы туда шли в состоянии постоянного огневого контакта с вражеской авиацией. Но они не могут уже подойти к нам вплотную, чтобы уничтожить нас, поскольку работают наши системы и в том числе работает искусственный интеллект", - рассказал глава СБУ.

Работа морских дронов

Как сообщал УНИАН, в декабре морские дроны СБУ "Sea ВаЬу" поразили российские вертолеты, самолеты и баржу российских оккупантов в Керченской бухте - среди оккупантов были убиты и ранены. Отмечается, что в ночь на 6 декабря группа морских дронов "Sea Ваbу" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить.

"Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь", - отметили в спецслужбе.

На новейших "Sea Baby" были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

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