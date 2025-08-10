Британский истребитель F-35 совершил аварийную посадку в Японии

Этот борт участвовал в совместных учениях с Морскими силами самообороны Японии и вооруженными силами США.

В воскресенье, 10 августа, британский истребитель пятого поколения F-35 совершил аварийную посадку в аэропорту Кагосима на юго-западе Японии. Как сообщает Kyodo News со ссылкой на местные власти, инцидент произошел около 11:30 по местному времени из-за технической неисправности.

Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса была закрыта примерно на 20 минут, что повлекло незначительные задержки коммерческих рейсов. Сообщений о пострадавших не поступало.

Истребитель принадлежит к ударной авианосной группе Великобритании, которая с начала августа участвует в совместных учениях с Морскими силами самообороны Японии и вооруженными силами США. Эти учения проводятся в западной части Тихого океана в рамках усиления военного присутствия союзников в регионе.

Видео дня

"Учения изначально планировали провести на необитаемом острове в префектуре Кагосима, но из-за задержки строительства базу перенесли в Нютабару", - отмечает Kyodo News.

Местные жители уже выражали недовольство по поводу шума от полетов истребителей американского производства, в частности F-35.

Этот инцидент произошел на фоне усиленного оборонного сотрудничества между Британией, Японией и Италией в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP). В июне страны объявили о создании совместного предприятия для разработки истребителя шестого поколения. В разработке принимают участие компании BAE Systems, Leonardo и Japan Aircraft Industrial Enhancement.

Кроме того, Великобритания планирует построить 12 атомных ударных подводных лодок в рамках партнерства по безопасности AUKUS, целью которого является сдерживание России и укрепление стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

F-35 - что известно об истребителе пятого поколения

F-35 - это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный американской компанией Lockheed Martin. Он предназначен для выполнения боевых задач в воздухе, на земле и на море. Самолет имеет малозаметную конструкцию (технология stealth), современную электронику, датчики и системы связи, обеспечивающие преимущество в боевых условиях.

Существует три основные версии: для обычных взлета и посадки (F-35A), для авианосцев (F-35C) и с сокращенным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B). Его используют США и более 15 стран-партнеров.

Вас также могут заинтересовать новости: