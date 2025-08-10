За последние два года зафиксировано всего 8 случаев, когда студенты с разрешением на выезд за границу не вернулись вовремя.

Некоторые студенты украинских высших учебных заведений могут на один семестр выезжать за границу по программам академической мобильности. Тем не менее есть определенные условия. Об этом рассказал бывший заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью "РБК-Украина".

Кто из студентов может выезжать за границу

Винницкий отметил, что в Украине ввели широкую систему академической мобильности. Благодаря этому студенты могут один семестр провести за границей.

"Это не все студенты. Попасть на академическую мобильность можно преимущественно по конкурсу. Но сейчас достаточно существенное количество наших студентов выезжают на один семестр за границу. Мы так же позволяем нашим научно-педагогическим работникам, преподавателям, ездить на конференции, на разного рода повышение квалификации", - уточнил он.

Винницкий поделился, что за последние два года зафиксировано 8 случаев, когда студенты с таким разрешением не вернулись в Украину вовремя. Всего за этот период Минобразования подписало более четырех тысяч разрешений.

"Вы сами понимаете, 8 человек из более чем 4 тысяч - это мизерная часть. Я очень горжусь тем, что наши преподаватели повышают квалификации, растут в профессии, регулярно общаются очно со своими западными коллегами, обмениваются опытом. Это повышает качество нашего образования и повышает качество наших научных исследований", - добавил экс-заместитель министра образования.

Кто из мужчин может выезжать за границу

Винницкий напомнил, что за границу во время мобилизации и военного положения в Украине могут выезжать многие мужчины с отсрочкой, но не все категории. Кроме мужчин до 18 лет и старше 60 лет, за границу также может выезжать большая часть тех, кто имеет право на отсрочку.

Экс-заместитель министра образования подчеркнул, что требования к документам для пересечения границы отличаются. Он отметил, что право выезда, в частности, имеют: мужчины с инвалидностью, те, кто сопровождает одного из родителей с первой или второй группой инвалидности, мужчины, имеющие на иждивении трех несовершеннолетних детей, родители несовершеннолетних детей с инвалидностью, а также другие категории.

Винницкий рассказал, что список категорий мужчин, которые могут выезжать за границу во время военного положения, указан в Постановлении №57 Кабинета министров Украины.

Почему базовая военная подготовка станет обязательной для студентов

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что базовая общевоенная подготовка (БОВП) важна для студентов, особенно для тех, кто проходит военные кафедры и в будущем получит звание младшего офицера. Он отметил, что недавно эту программу расширили.

Федиенко напомнил, что с сентября 2025 года согласно принятым Верховной Радой изменениям в закон "О воинской обязанности и военной службе" в украинских высших учебных заведениях введут базовую общевойсковую подготовку. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны будут пройти ее вместо срочной службы.

