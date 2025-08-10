Дмитрий Козак является одним из немногих в российской элите, кто призывает Путина прекратить войну.

Среди российской властной элиты назревает недовольство жестокой войной против Украины и в целом тоталитарным полицейским режимом, сложившимся в России. Одним из немногих, кто открыто выступает против войны (хотя и не публично), является один из древнейших соратников Путина Дмитрий Козак. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Козак родился в советской Украине, служил в советских спецподразделениях и работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Когда Путин стал премьер-министром России в 1999 году, он назначил Козака руководителем своего аппарата. В последующие годы Козак оставался едва ли не ближайшим соратником Путина, руководя его главными проектами - от подготовки Сочинской олимпиады 2014 года до интеграции в российскую систему оккупированного Крыма.

Как отмечает NYT, в течение десятилетий Козак был верным помощником Путина при выполнении "некоторых самых деликатных задач". Однако, как рассказали изданию три человека, близкие к Кремлю, а также двое осведомленных представителей Запада, сегодня Дмитрий Козак почти ни за что не отвечает, а почти все его полномочия перешли к Сергею Кириенко.

"Говорят, что Козак разочаровал Путина, потому что Козак четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой", - пишет NYT.

По данным источников, накануне полномасштабного российского вторжения в Украину Козак советовал российскому диктатору не делать этого. По словам инсайдеров, он якобы предупреждал Путина об ужасных последствиях полномасштабного вторжения, прогнозируя ожесточенное сопротивление Украины.

Также утверждается, что весной 2022 года Путин отклонил проект мирного соглашения с Украиной, который Козак якобы предварительно согласовал с Киевом.

А совсем недавно Козак якобы представил Путину предложение об окончании войны. По словам кремлевских источников, он также призвал Путина провести внутренние реформы, передав мощные российские силовые структуры под контроль правительства и создав независимую судебную систему.

"Вряд ли настояния Козака повлияют на Путина, в основном окруженного людьми, которые подпитывают его жесткие требования к Украине. Но это отражает разочарование, которое охватывает часть московской элиты, из-за нежелания Путина идти на компромиссы в войне и все более неконтролируемую власть служб безопасности", - пишет NYT.

Переговоры о мире в Украине

Как писал УНИАН, западные обозреватели критикуют планы Дональда Трампа провести саммит с Путиным на Аляске на следующей неделе. Газета The Washington Post отмечает, что Россия так и не продемонстрировала желание закончить войну на приемлемых условиях, а президент США вознаграждает Кремль за это приглашением Путина к себе в гости.

По данным The Times, лидеры Европы "в панике" пытаются раскрыть Трампу глаза, пока еще не поздно. В частности они пытаются объяснить ему, что нельзя вознаграждать агрессию принуждением жертвы к уступкам.

