РФ имеет более десяти таких кораблей, из которых три - в Черном море.

Поражение в Карелии (РФ) российского корабля "Град" проекта "Буян-М" очень важно, потому что он может наносить удары по Украине ракетами "Калибр". Сам факт атаки удивляет, потому что корабль находился в защищенном пространстве. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук.

"В целом РФ имеет 12 таких единиц. Нас, конечно, интересуют те три, которые находятся в Черном море, которые находятся в пункте базирования Новороссийск. Они являются носителями крылатых ракет", - сказал военный.

По его словам, этим кораблям свойственна проблема, что и всем кораблям, которые РФ выпускала после 2014 года, - последствия санкций. В частности, эта серия, пояснил спикер, оснащалась немецкими двигателями, потом - китайскими, сейчас - уже российскими, поэтому "качество соответствующее". В то же время единицы, находящиеся в акватории Черного моря, относятся к периоду "удачного производства".

"Хотя сама серия довольно большая и должна быть продолжена на 3 единицы, по крайней мере так пишут вражеские источники. Поэтому для нас важно эти единицы уничтожить так же, как остальные угрозы. Потому что это фактически единственные корабли, которые, кроме подводных лодок и фрегатов, способны наносить удары из восточной части Черного моря по территории Украины", - отметил Плетенчук.

Он пояснил, что корабли типа "Гроза" предназначены для использования в ближней зоне и должны работать под прикрытием ПВО с суши или с воздуха.

"Но, как видим, поймали его как раз на этом. И, вероятно, повреждения он получил из-за атаки с воздуха. Хотя сама эта операция у многих специалистов вызывает много вопросов по этому поводу. Расстояние довольно серьезное (от Украины - УНИАН) и теоретически эти корабли находились в защищенном пространстве, но результат все равно произошел", - добавил спикер.

Поражение российского корабля "Град"

Напомним, 4 октября в Карелии (РФ) несколько дней назад Силы обороны поразили российский носитель крылатых ракет "Калибр", корабль "Град" проекта "Буян-М", который находился в районе Онежского озера. В это время он направлялся из Балтийского в Каспийское море.

Капитан 1-го ранга в запасе, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко сказал, что это - тактический эпизод, который имеет стратегическое значение. Ведь враг понимает, что с этого момента операционная зона поражения его сил уже не ограничивается Черным морем.

