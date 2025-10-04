Украинские спецназовцы уничтожили современный российский корабль с ракетами "Калибр".

Силы специальных операций Украины раскрыли детали операции по поражению российского малого ракетного корабля "Град" в Карелии.

Как отметили в пресс-службе ССО, операция произошла в 04:31 4 октября в Онежском озере. Спецназовцы поразили малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" (бортовой номер 575), когда он направлялся из Балтийского в Каспийское море.

Удар пришелся на правую часть отсека силовой установки, что привело к серьезным повреждениям судна. Дополнительные подробности пока уточняются.

Видео дня

"Град" является одним из самых новых кораблей России. Он был введен в состав Балтийского флота 29 декабря 2022 года. Основным вооружением судна является ракетный комплекс "Калибр-НК", который используется для ударов по Украине.

Поражение "Града" - что известно

Как сообщал УНИАН, Силы обороны в ночь на 4 октября поразили ряд важных объектов страны-агрессора, в частности, поврежден один из крупнейших российских НПЗ и ракетный корабль.

Генштаб ВСУ рассказал лишь о факте поражения судна, но не предоставлял дополнительной информации.

Вас также могут заинтересовать новости: