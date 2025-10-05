'Достаточно новый корабль': Рыженко прокомментировал поражение носителя 'Калибров'

Эксперт не исключает, что корабль могли перебросить даже в Черное море.

Операция по поражению российского ракетного корабля "Град" проекта "Буян-М", который находился в районе Онежского озера (Карелия, РФ), является тактическим эпизодом стратегического значения.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал капитан 1-го ранга в запасе, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

"Это тактический эпизод, который имеет стратегическое значение, потому что противник понимает, что с этого момента операционная зона поражения его сил уже не ограничивается Черным морем или оккупированными территориями Украины, а давно перешла на территорию РФ", - сказал Рыженко.

По его словам, возможно, это такой первый удар по боевому кораблю российского флота, который находился в Онежском озере за более 1000 км от Украины.

"Кстати, корабль это достаточно новый, ему всего три года, он может нести до восьми ракет "Калибр" или "Оникс", такими именно была атакована Украина прошлой ночью (РФ нанесла удар "Калибрами" - УНИАН). И он действительно планировался к переброске как минимум на Каспийское море", - отметил Рыженко.

Он добавил, что пораженный корабль враг мог планировать перебросить даже в Азовское или Черное море. Атака показала, что ВСУ могут "проецировать" силу, в частности, в виде рейдовых операций.

Что предшествовало

Напомним, 4 октября Силы специальных операций ВСУ атаковали российский малый ракетный корабль, который находился в Карелии (РФ), в районе Онежского озера. В это время малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" (бортовой номер 575) направлялся из Балтийского в Каспийское море.

Удар пришелся на правую часть отсека силовой установки, что привело к значительным повреждениям. Говорилось, что "Град" - один из самых новых кораблей России, его ввели в состав Балтийского флота в декабре 2022 года. Основным его вооружением является ракетный комплекс "Калибр-НК".

