В ночь на 21 июля всю территорию Украины охватывает воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К и угрозы ударов дронов-камикадзе типа "Shahed".

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Обновлено в 00:31: В столице работают силы противовоздушной обороны, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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Согласно данным Командования Воздушных сил ВСУ от 00:23, российские "Шахеды" фиксируют на Харьковщине, Черниговщине, Киевщине, Сумщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Николаевщине, Черкасщине, Житомирщине и Кировоградщине.

Также украинские военные сообщили о взлете МиГ-31К, который представляет угрозу для всех регионов Украины.

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