Большинство техники, которая осталась на складах РФ - старые образцы, говорит Павел Нарожный.

Россияне продолжают производство тяжелой бронетехники, в частности танков, однако их не отправляют массово на поле боя.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт. "Для меня это загадка. Потому что просто их производить и ставить на склад в ожидании какой-то новой войны, где будут другие условия, а другие условия уже никогда не будут - мы не сможем вернуться в 2014 год", - сказал Нарожный.

Он добавил, что сейчас известно о том, что РФ забрала со своих складов около 60% техники. По словам эксперта, речь идет именно о новых образцах.

"Всегда со склада берут новые образцы, которые легко восстановить, которые меньше времени провели на хранении и они отправляются на фронт. То есть те 40%, которые остались - неподъемные, это гробы. На которые надо потратить месяцы, если не годы, чтобы восстановить эти образцы оборудования", - пояснил Нарожный.

Эксперт отметил, что россияне продолжают производить различные образцы вооружения. Однако темпы этого производства медленные, поскольку они не способны перекрывать потери Москвы на фронте.

"Российская пропаганда заявляет о 200-250 новых танков в год. Сейчас в сводках Генштаба мы видим 1-2 танка в сутки. То есть даже при текущих, очень низких темпах уничтожения российских танков, а были случаи и по 20-30 танков в сутки - даже этот темп уничтожения перекрыть они не могут. И это означает, что война в текущем состоянии с большим количеством пехотных групп и поддержкой дронов и артиллерии, таких прорывных операций с большим количеством бронетехники, мы с большой вероятностью уже не увидим в этой войне", - пояснил Нарожный.

Российская техника: важные новости

По подсчетам OSINT-аналитика Jompy, в целом россияне исчерпали более половины своих запасов техники. В частности, на складах в РФ осталось около 19% от всех танков, которые были там до начала полномасштабной войны. Кроме того, в РФ на складах осталось около 16% от всех БМП и 39% артиллерии.

Эксперт говорит, что такие цифры закономерны, поскольку РФ теряет значительное количество бронетехники на фронте из-за БПЛА. Особенно это касается случаев массового использования бронетехники во время штурмов.