Контрразведка Службы безопасности Украины задержала учительницу из Краматорска в связи со "сливом" российским оккупантам геолокаций подразделений Вооруженных сил Украины, контрнаступающих под Бахмутом.
Как сообщает сайт СБУ, злоумышленницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске, которая работала на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ (известного как ГРУ).
В частности, по указанию российской военной разведки она собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом. Врага особенно интересовали данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения украинских защитников.
"Полученные сведения предательница дистанционно передавала в российский гру через" связного " из временно оккупированной части Луганской области. Им оказался близкий знакомый фигурантки, который сейчас находится в рядах подконтрольного агрессору "МЧС лнр". Именно при его "помощи" российская спецслужба осуществила вербовку учительницы", - сказано в сообщении.
Также, по имеющимся данным, развединформация нужна была оккупантам для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в регионе.
"Агентка передавала сведения через мессенджер в виде фото с привязкой к местности и электронными координатами. Для конспирации она подписала "Связного" женским именем", - заявили в СБУ.
Кроме того, во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.
Задержание предателей
Как сообщал УНИАН, контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области еще одного агента главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации (известного как ГРУ). Он собирал данные для обстрела киевских ТЭЦ во время отопительного сезона.