OSINT-исследователь Jompy пришел к выводу, что российская армия исчерпала более половины запасов бронетехники и артиллерии, которые находились на базах хранения.

Россия исчерпала более половины запасов бронетехники и артиллерии, заявил OSINT-исследователь Jompy, проанализировав спутниковые снимки и открытые данные.

Для ведения войны против Украины россияне восстановили 4 799 танков из 7 342 довоенных, оставив на складах лишь 19% от довоенного количества машин. Среди восстановленных чаще всего упоминаются Т-80Б/БВ - 1 409 единиц, Т-72Б - 1 251 машина, и Т-62 - 1 048 единиц.

В то же время восстановление более современных образцов происходит значительно медленнее. В частности, по исследованию с баз хранения снято:

Т-90 - 112 из 112 довоенных единиц;

Т-80У/УД - 111 из 193;

Т-72 "Урал"/А - 582 из 1 142;

Т-64 - 110 из 752;

Т-54/55 - 176 из 313.

Подобная ситуация наблюдается и с боевыми машинами пехоты: из довоенных 7 121 БМП-1/2/3 на базах хранения россияне уже восстановили 4 999 единиц, что, по данным исследователя, составляет лишь 16% от первоначальных остатков.

Существенно опустели и склады артиллерии. Из довоенных 23 602 единиц (включая минометы и зенитную артиллерию) на базах осталось около 39%: восстановлено 14 486 единиц.

Среди реактивных систем залпового огня мобилизованы:

БМ-30 "Смерч" - 29 из 43 единиц;

БМ-22 "Ураган" - 234 из 472;

БМ-21 "Град" - 1 027 из 1 068.

В целом, по подсчетам Jompy, на складах России осталось лишь 18% реактивной артиллерии от довоенного уровня в 1 583 системы.

Базы хранения бронетранспортеров также значительно опустели - их остаток составляет лишь 39% от довоенного количества. Из 11 198 единиц россияне мобилизовали 6 161 бронетранспортер различных типов, среди которых БТР-60/70/80, БТР-50, БРДМ-2, МТ-ЛБ и МТ-ЛБу.

Исследователь отмечает, что такое количество техники, которая исчезла с баз хранения, не удивляет: российская армия сталкивается с большими потерями боевых машин различных типов. Значительная часть потерь связана с поражением беспилотными комплексами, особенно при массовом применении, поскольку боевые машины пехоты и бронетранспортеры составляют основное средство штурмовых действий врага.

В то же время Jompy фиксирует случаи, когда россияне пересаживаются с боевой техники на гражданские автомобили и идут в наступление - явление, которое исследователь связывает с вероятной ограниченной доступностью исправной боевой техники.

В марте этого года OSINT-исследователь Ричард Верекер заявил, что в российской армии, вероятно, заканчиваются танки Т-72, которые до того составляли основу танкового парка ВС РФ. Он обратил внимание, что за последние месяцы потери Т-72 начали стремительно снижаться и к марту упали практически до нуля.

В конце августа из-за масштабных безвозвратных потерь вооружения и военной техники Россия начала массового расконсервировать устаревшие боевые машины, в частности танки типа Т-62.

