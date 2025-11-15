Сеть заполнили видео из Волгограда.

Несколько региионов РФ и оккупированный Крым атакованы дронами и ракетами. В сети публикуют кадры пожара, в Волгограде, где российская ПВО направила беспилотник в жилую многоэтажку.

"Волгоград. Опасность по БПЛА. Идут очень низко! По-хорошему, кто на верхних этажах, лучше спуститься вниз", - сообщает паблик "Волгоград".

Также сообщается, что введены ограничения на полеты в волгоградском аэропорту.

Видео дня

По данным канала "Астра", один из беспилотников попал в жилой дом в Волгограде. Жители города пишут, что слышали взрывы как минимум в двух районах города.

О том, почему дрон врезался жилую многоэтажку в Волгограде, можно сделать вывод на основе сообщения губернатора Воронежской области, тоже находящейся под атакой, Александра Гусева.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах области и в одном городском округе обнаружено, уничтожено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В результате падения подавленного БПЛА поврежден фасад частного дома и забор", - написал Гусев у себя в Телеграм.

Кроме того, сообщается об атаке ракет и дронов в оккупированном Крыму.

"В море возле Севастополя слышны взрывы. В районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке слышны взрывы. В Симферополе было два взрыва", - пишет канал "Крымский ветер", добавляя, что по некоторой информации полуостров атакуют ракетами "Нептун".

Украинские удары по РФ

Как писал УНИАН, ранее в результате украинского удара полностью остановил работу Саратовский НПЗ. Об ударах по нему украинские военные информировали 11 ноября. Эти атаки вызвали взрывы и пожар в районе объекта.

Также мы рассказывали о весьма результативных ударах украинских дронов и ракет по нефтяному терминалу в Новороссийске. Это один из трех главных нефтеперевалочных портов во всей России.

