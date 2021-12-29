На оккупированные территории заехали группы снайперов.

Зима внесла свои коррективы в ежедневное расписание войны. Артиллерийские вражеские обстрелы несколько утихли, но активизировались снайперы оккупантов.

Об этом говорится в сюжете ТСН

"Заехали группы снайперов, напротив нас стоят. Мы себя не выдаем – они нас не видят, и мы не лаем им повода, чтобы они по нам стреляли", – рассказал украинский боец.

К позициям противника можно докинуть снежком, но с другой стороны применяют стрелковое оружие и гранатометы. В последние несколько дней враг притих, но не потому, что перемирие, а погода не позволяет.

Читайте такжеРоссия выдвинула новое требование Украине и получила жесткий отказНовым годом здесь и не пахнет, хоть бойцам и хотелось бы. Планируют праздновать по полной уже после войны. В то же время к празднику все же готовятся на передовой – праздновать будут скромно, по-военному.

"Мира всем нам. Чтобы мы отбили врага и вернули те все территории. Чтобы на следующий Новый год все уже были дома с родными", - желают украинские защитники.

Как ранее сообщал УНИАН, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Донбасса колонны российских грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь" и несколько единиц военной техники.

По данным украинской разведки, в декабре Россия значительно увеличила поставку новых и модернизированных боевых бронированных машин для оккупационных войск на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: