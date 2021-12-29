Отменена обязательная регистрация в электронном сервисе после пересечения КПВВ с временно оккупированными территориями.

Кабинет Министров упростил порядок пересечения контрольно-пропускных пунктов с Автономной Республикой Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующее постановление приняли на внеочередном заседании сегодня, 29 декабря.

Читайте такжеЖителей ОРДЛО не будут штрафовать за въезд в Украину через Россию, но при определенных условияхИзменения предусматривают отмену ограничений по регистрации в электронном сервисе "Вдома" и освобождают от прохождения самоизоляции или обсервации для украинцев, которые будут въезжать с временно оккупированных территорий.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга объяснила, что самоизоляция для жителей оккупированных территорий с приложением "Вдома" официально будет упразднена с четверга, 30 декабря.

По ее словам, если тест на коронавирус во время пересечения КПВВ окажется положительным, то у человека будет выбор: или идти на обсервацию, которая продлится 10 суток, или вернуться на место, откуда лицо двигалось.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госпогранслужбе отмечали, что чаще всего в этом году граждане предлагали пограничникам неправомерную выгоду за беспрепятственное пересечение государственной границы без установления приложения "Вдома" или без прохождения самоизоляции.

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