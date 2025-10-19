Красная армия теряла по 5 солдат убитыми и ранеными за оборону, освобождение и захват 1 квадратного километра, а у российских оккупантов этот показатель составляет 16 солдат.

Российские оккупанты в Украине почти за тот же период времени, что и "Великая отечественная война", имеют в разы большие потери и в десятки раз меньшую эффективность.

Об этом в материале на Oboz.ua сообщил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Он отметил, что сейчас очень часто говорят о сравнении Второй мировой войны с войной в Украине - прежде всего по продолжительности. В частности, полномасштабная российско-украинская война длится уже более 1 тысячи 330 дней, тогда как фаза Второй мировой, известной также как "Великая отечественная", длилась 1 тысячу 418 дней.

Коваленко сравнил потери российских оккупационных войск в Украине и Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) во время "Великой отечественной войны".

Видео дня

Так, на сегодня потери оккупантов в Украине составляют более 1 миллиона 127 тыс. убитыми и ранеными или в среднем 850 человек в сутки. Потери РККА во время "Великой отечественной войны" составляли 27 млн человек или в среднем 19 тыс. в сутки.

"По такому же принципу рассчитаем потери танков. У оккупантов они составляют на сегодняшний день 11 259 или в среднем 8-9 танков в сутки, а у РККА - 83 500 или 58-60 танков в сутки", - подсчитал обозреватель.

В то же время в количество потерь основных боевых танков у Красной армии входили также самоходные артиллерийские установки, такие как СУ-76, СУ-85, ИСУ-152 и другие, что несколько затрудняет детализированное сравнение.

Кроме того, российские войска потеряли на сегодня более 23 тыс. 350 боевых бронированных машин или в среднем 17-20 в сутки. Во времена "Великой отечественной войны" этот вид техники не был столь распространен, а потому потери РККА составляли более 13 тыс. ББМ или 9 единиц в сутки.

Также россияне потеряли на сегодня более 33 тыс. 680 артиллерийских систем ствольного типа или в среднем 25 в сутки. В то же время во времена "Великой отечественной войны" РККА потеряла около 90 тыс. артсистем ствольного типа и более 30 тыс. минометов или в среднем 90 единиц в сутки.

Что касается реактивных систем залпового огня, то потери российских захватчиков в этой категории составляли 1 тыс. 520 единиц или в среднем одну в сутки. Во времена "Великой отечественной" РККА потеряла более 1 тыс. 800 или в среднем также единицу в сутки.

Армия страны-агрессора на сегодня также потеряла более 64 тыс. 350 единиц автомобильной техники или в среднем 48-50 в сутки. Во времена "Великой отечественной войны" Красная армия потеряла около 410 тыс. единиц автомобильной техники или в среднем 290 единиц в сутки.

"Как видим, по многим категориям потери просто несопоставимы, а потому возникают сомнения: насколько эти войны можно сравнивать между собой, ведь масштаб несопоставим. Или же не все так однозначно?", - отмечает Коваленко.

Он отметил, что в среднем протяженность фронта в период "Великой отечественной" составляла 3-3,5 тыс. км. В то же время протяженность фронта в Украине составляет 1 тыс. 200 км, что в среднем втрое меньше.

"Территориальные потери и приобретения СССР за период "Великой отечественной войны" составили более 5 400 000 км кв. Фактически Красная армия теряла по 5 солдат убитыми и ранеными за оборону, освобождение и захват 1 км кв. А во временной пропорции потеря, освобождение и захват территорий превышали 3800 км кв в сутки", - отметил аналитик.

Российские оккупационные войска потеряли более 1 млн 127 тыс. убитыми и ранеными, захватив 71 тыс. 108 км кв, или 16 тел на 1 км кв, а темп захвата территорий составляет 53 км кв в сутки.

Так, подчеркивает Коваленко, сравнение войны в Украине с "Великой отечественной войной" является корректным не только в контексте временного промежутка, но и в вопросе интерполяции потерь, эффективности проведения боевых действий и результативности.

"Благодаря такому сравнению мы можем видеть в цифрах, что российские оккупационные войска в Украине за почти тот же (без нескольких месяцев) период времени, что и "Великая отечественная война", имеют в разы большие потери и в десятки раз меньшую эффективность", - отметил обозреватель.

Он отметил, что масштабы противостояния совсем другие, но сводя все к линии фронта протяженностью 1 тыс. 200 км, на котором активны только определенные участки, и интерполируя все известные данные о потерях, "получаем показатель, от которого резник Жуков нервно курит в стороне". "Даже РККА так не воевали "мясом", как это сейчас делает российская армия", - добавил Коваленко.

Мобилизация в РФ

Как сообщал УНИАН, ранее в Defense Express отметили, что в РФ разрешили привлекать лиц из мобилизационного резерва для задач за пределами страны во время вооруженных конфликтов. Такое привлечение в состав вооруженных сил возможно без проведения мобилизации.

Эти изменения будут касаться именно российских резервистов - лиц, заключивших с так называемым министерство обороны РФ контракт на прохождение военной службы в резерве. Согласно официальным данным, количество резервистов страны-агрессора может достигать до 2 млн человек.

Вас также могут заинтересовать новости: