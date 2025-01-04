Многие украинские защитники уверены, что даже если боевые действия прекратятся в 2025 году, Россия может снова напасть в будущем.

Российские оккупанты в Украине сейчас продвигаются самыми быстрыми темпами с начала полномасштабного вторжения. Из-за этого все больше украинских военных на фронте стали поддерживать идею провести мирные переговоры с Россией при посреднечестве новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщили в The Washington Post после разговора с украинскими солдатами, которые воюют на передовой.

Военные поделились с журналистами, что нехватка оружия сохраняется, но именно регулярные штурмы оккупантов оказались наиболее эффективными в продвижении РФ. По их словам, россияне пытаются прорвать оборону украинских защитников и ударить по уязвимым местам.

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"Убиваешь одного русского, а на его месте как будто появляются двое. Возникает ощущение, что их неограниченное количество", - сказал журналистам пехотинец из 35-й бригады морской пехоты Украины по имени Валентин.

В издании выяснили, что все больше украинских солдат поддерживают призывы Трампа начать переговоры о прекращении войны с РФ. Журналисты считают, что это связано с истощением и падением боевого духа среди военных Сил обороны.

Несмотря на это, многие украинские солдаты, которые воюют на востоке нашей страны, заявили журналистам, что скептически относятся к тому, что российский диктатор Владимир Путин согласится на прекращение огня, пока его войска владеют инициативой. Они опасаются, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на болезненные для уступки.

Кроме того, другие украинские военные в разговоре с журналистами выразили опасение, что даже если боевые действия прекратятся в 2025 году, Россия может снова напасть в будущем. Они подчеркнули, что россияне несут огромные потери на фронте, но это их не останавливает.

"Будем честны, сейчас ситуация хуже, чем в начале полномасштабного вторжения. О чем мы можем сейчас договариваться? Мы можем только кивать головой и соглашаться с их требованиями, а то, что они будут требовать, нам явно не понравится", - подчеркнул в разговоре с журналистами командир роты 35-й бригады по имени Тарас.

По словам украинских военных, им обычно удается отбить первые волны штурмов россиян. Тем не менее стратегия врага основана на подавляющем превосходстве противника в численности, чтобы прорваться, когда оккупанты поймут, где в обороне Украины есть бреши.

"Может быть, один человек из третьей группы достигнет цели. Он окапывается там, устанавливает связь и координирует остальных. Постепенно они накапливают критическую массу людей в одном месте, недалеко от наших позиций. Они терпят - по ним бьют минометы, на них направлено все, что только можно себе представить. Они несут тяжелые потери, но упорствуют", - сказал журналистам командир танка в 68-й бригаде с позывным "Физик".

Наиболее распространенной тактикой россиян является передвижение небольшими группами пешком. Это позволяет оккупантам скрытно наращивать силы по одному-два человека за раз перед следующей атакой, объяснил журналистам заместитель командира, воюющий под Покровском, по имени Тарас.

"Ты думаешь, что все в порядке, потому что не видел много врагов, а потом вдруг из одного подвала выбегают 10 человек. С нами такое недавно случилось", - добавил он.

В издании отметили, что самый острый дефицит кадров Украина испытывает в пехоте. Решение набирать в ряды Сил обороны осужденных преступников немного помогло решить проблему, но было принято слишком поздно, считают некоторые украинские военные.

Также украинские солдаты подчеркнули в разговоре с журналистами, что потери при обороне оказались выше, чем при наступлении. Помимо этого ухудшило положение то, россияне стали активнее использовать беспилотники.

Военный по имени Александр из 35-й бригады сказал журналистам, что переход оккупантов на беспилотники, управляемые по оптоволоконным кабелям протяженностью до 20 километров, означает, что глушение при помощи средств РЭБ не всегда эффективно. Он вспомнил, как замечал такие кабели на ветвях деревьев, но не стал рисковать и пытаться перерезать их ножом, так как его могли бы быстро заметить.

"После миссии со всеми этими беспилотниками у тебя очень высокая паранойя. Каждый звук, каждое движение - все это воспринимается как дрон, и ты стараешься от него спрятаться", - поделился Александр.

Война в Украине - последние новости

Ранее командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий рассказал, что украинские военные были готовы к тому, что РФ нападет на нашу страну. По его словам, еще до начала полномасштабного вторжения России проводилась подготовка населения нашей страны.

Также Белецкий говорил о том, что Украина в 2014 году сдала России полуостров Крым, имея возможности для сопротивления. Он отметил, что большинство воинских частей были готовы в первые дни аннексии выполнять приказ и оборонять Крым.

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