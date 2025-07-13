Аналитики отметили, что враг продвигается возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Российские оккупанты захватили село Разино в Донецкой области и продвинулись еще возле нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщает проект DeepState. По его данным, продвижение врага зафиксировано возле Возрождения, Торецка, Даниловки и Красного Первого.

Перед этим в проекте сообщали, что россияне захватили два населенных пункта возле админграницы Днепропетровщины. Аналитики отметили, что речь идет о населенных пунктах Зеленый Кут и Новоукраинка возле админграницы Днепропетровской и Донецкой областей. Аналитики проекта добавили, что там враг изо всех сил пытается продвигаться вперед.

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Война в Украине: новости

Вчера проект DeepState сообщил, что российские оккупанты активно штурмуют село Новохатское в Донецкой области. Аналитики проекта отметили, что Силы обороны Украины уничтожают штурмовые группы противника, которые пытаются затянуться и накопиться в этом селе.

"Пехота противника уже доходит до западных окраин. К сожалению, пока невозможно остановить натиск врага", - отметили аналитики и добавили, что россияне пытаются штурмовать Мирное, Грушевское и Толстой.

Кроме того, как заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, в Херсонской области российские войска значительно активизировали штурмовые действия, в частности в островной зоне.

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