Продвижение оккупационных войск вблизи Зеленой Долины не было внезапным и произошло не сразу.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области. В частности, враг продвинулся в районе Зеленой Долины, сообщает проект DeepState.

"Враг не прекращает осуществлять давление от Грековки до Торского, выискивая слабые места в обороне и всеми силами старается оттеснять украинских бойцов с занимаемых позиций. Применяет для этого, как на многих других участках, пехоту... большое количество пехоты", – говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что продвижение оккупационных войск РФ вблизи Зеленой Долины не было внезапным и произошло не сразу. Это – результат "постоянного давления и потерь от этого".

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"Они лезут по полям и посадкам, будучи готовым потратить на преодоление короткого расстояния даже полдня. Также здесь слышали о "плащах-невидимках", под которыми они прячутся в момент продвижений. [Россияне] активно работают FPV-дронами по позициям, перемещениях к ним, а также больше всего сосредоточены на логистике, что очень усложняет держание обороны", – добавили в DeepState.

Отмечается, что украинские защитники пытаются сдерживать врага и пользуются "любой возможностью улучшить тактическое положение, отвоевывая позиции при возможности".

"Направление тяжелое и стало горячим уже давно, сейчас пытаются потушить тот пожар и исчерпать имеющийся ресурс у врага, который пока осуществляет давление без остановки", – констатировали авторы проекта.

Война в Украине: важные новости

Издание NYT прогнозирует, что уже к осени российские оккупационные войска смогут выпускать по Украине более 1000 дронов за одну атаку. Отмечается, что в РФ продолжают наращивать производство БПЛА.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические возможности прекращения войны в Украине "исчерпываются". При этом он подчеркнул, что страна продолжит поддерживать Украину.

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