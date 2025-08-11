Россияне оккупировали село в Покровском районе.

Российская армия продвинулась в Донецкой области и оккупировала село Затышок в Покровском районе. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Кроме того, россияне также продвинулись еще в четырех пунктах Донецкой области - на константиновском направлении и возле Часового Яра.

"Враг продвинулся вблизи Белицкого, Новомаркового, Дилиевки и в Александро-Калиново", - говорится в сообщении.

Напомним, за несколько дней до этого сообщалось, что российская армия оккупировала села Новохатское и Толстое Волновахского района Донецкой области.

Также сообщалось о продвижении россиян в районе Дачного на границе Днепропетровской области. Аналитики отметили, что большинство населенного пункта Дачное находится в серой зоне, где ведутся активные боевые действия, ведь противник не оставляет попыток занять село. В то же время в Генштабе отметили, что информация о его оккупации не соответствует действительности.

Между тем СМИ сообщают, что на встрече с Трампом Путин потребует, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей, а также отказалась от оккупированного Крыма. В то же время аналитики предупреждают, что если это условие будет выполнено, Украина потеряет свою главную оборонительную линию в этой части страны, что откроет россиянам легкий путь к наступлению на Харьков и Днепр.

