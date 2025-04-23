Богдан Долинце прокомментировал темпы наращивания производства БПЛА в России и улучшения их характеристик.

Россия сейчас запускает по Украине в среднем где-то 2000 "шахедов" в месяц, что в 7 раз больше, чем в начале 2023 года. Враг все время так или иначе адаптируется при применении беспилотников к реалиям, учитывая и украинские системы ПВО, и наши новые технологии противодействия. Но РФ все же имеет определенные ограничения для запуска стай беспилотников. Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Киев 24".

Он отметил, что россияне не просто наращивают собственные производства БПЛА, а все время модернизируют их боевую часть и меняют стратегии применения беспилотников.

"Россия уже около 2 лет наращивает объемы производства беспилотников типа "шахед". Мы уже видели появление производства в Алабуге и на сегодняшний день есть по меньшей мере 3 линии сборки. Была информация об открытии дополнительных площадок - минимум 1 или двух. В целом, если брать данные на начало 2023 года, когда враг использовал ежемесячно около 300 -350 таких единиц БПЛА, то уже в начале 2025 года количество выпущенных "шахедов" в месяц пересекло отметку в 2000. И в целом продолжаются действия врага как в целом по увеличению количества производства, так в том числе и по локализации производства", - прокомментировал Долинце.

Видео дня

По его словам, РФ активно пытается избавиться от критической зависимости от Ирана в поставках как беспилотников, так отдельных компонентов для них.

Долинце отметил, что совершенствуется и тактика применения этого оружия. То есть речь идет об использовании роевого или не роевого принципа, изменение высоты полета БПЛА.

"Рекорд был в феврале, когда было запущено за одни сутки 267 БПЛА. То есть видим, что Россия технологически способна запускать такое количество изделий. Но при этом должны понимать, что для возможности такого пуска необходимо минимум от 5 до 7 дней накапливать эти средства. И вторая важная составляющая - ключевым ограничением для такого запуска остается все же необходимость формирования стай", - отметил эксперт.

Долинце пояснил, что россияне формируют стаи или на территории над Черным морем и тогда атаке подвергаются морские города Украины, или же могут собирать непосредственно в воздушном пространстве РФ и далее осуществлять скоординированную атаку по Украине.

"Но мы видим, что враг старается не осуществлять такое накопление БПЛА над территорией России. Ведь периодически происходит их падение. И не все беспилотники даже покидают территорию России во время такого сбора", - отметил он.

Удар по Одессе 21 апреля

Как сообщал УНИАН, 21 апреля российские оккупанты нанесли по Одессе самый массированный дроновой удар за все время полномасштабной войны. Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, суммарно около 30 дронов атаковали город, снуя стаей из Черного моря на высотах в пределах 2 000 метров. Он сравнил это с "ковровой бомбардировкой".

В Воздушных силах ВСУ подтверждали, что враг начал применять новую тактику массированных атак "шахедами" - собирает "рой" БПЛА и затем его направляет на цель.

Недавно Долинце рассказывал, что россияне увеличили количество антенн на "шахедах" для того, чтобы противодействовать украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие случаи не являются системными, но имеют целью повысить "живучесть" российских дронов и вероятность их дохождения до цели.

Вас также могут заинтересовать новости: