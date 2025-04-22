На город с моря заходили десятки БПЛА.

Поздно вечером 21 апреля российские оккупанты нанесли по Одессе самый массированный дроновый удар за все время полномасштабной войны.

Об этом в своем Telegram-канале написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Суммарно около 30 дронов. Это даже больше чем было в ночь на 20 марта. Тактика та же - заход с Черного моря на высотах в пределах 2 000 метров, только большее количество. Суммарно, это сопоставимо с ковровой бомбардировкой", - подчеркнул он.

Коваленко назвал кремлевского правителя Путина маньяком, который ярко демонстрирует, что для него означает "перемирие":

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"Мира с маньяками быть не может… Вопрос усиления ПВО для Одессы как был, так и остается актуальным".

Атака на Одессу

Как писал УНИАН, поздно вечером россияне запустили по Одессе большое количество ударных дронов типа "Shahed".

Мониторинговые каналы предупреждали, что в Черном море находятся десятки дронов. Некоторые призвали людей, которые могут быстро выехать из города, сделать это.

В результате налета дронов в городе начались пожары. Сообщается о повреждении жилых домов, однако местные власти пока официально не отчитывались о последствиях.

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