Поздно вечером 21 апреля российские оккупанты нанесли по Одессе самый массированный дроновый удар за все время полномасштабной войны.
Об этом в своем Telegram-канале написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Суммарно около 30 дронов. Это даже больше чем было в ночь на 20 марта. Тактика та же - заход с Черного моря на высотах в пределах 2 000 метров, только большее количество. Суммарно, это сопоставимо с ковровой бомбардировкой", - подчеркнул он.
Коваленко назвал кремлевского правителя Путина маньяком, который ярко демонстрирует, что для него означает "перемирие":
"Мира с маньяками быть не может… Вопрос усиления ПВО для Одессы как был, так и остается актуальным".
Атака на Одессу
Как писал УНИАН, поздно вечером россияне запустили по Одессе большое количество ударных дронов типа "Shahed".
Мониторинговые каналы предупреждали, что в Черном море находятся десятки дронов. Некоторые призвали людей, которые могут быстро выехать из города, сделать это.
В результате налета дронов в городе начались пожары. Сообщается о повреждении жилых домов, однако местные власти пока официально не отчитывались о последствиях.