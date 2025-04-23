Активность вражеских атак в этом районе не уменьшается в течение месяца, рассказал боец.

Российские войска готовятся к наступательным действиям в районе города Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире "Еспресо" рассказал командир отделения ПТРК 93 ОМБр "Холодный Яр" "Омар".

По его словам, возле Часового Яра оккупанты постоянно проводят штурмы малыми пехотными группами, готовясь к большим наступательным действиям:

"Враг пытается проводить штурмовые действия малыми пехотными группами, прокладывая логистические маршруты к нашим позициям. Таким образом они проводят подготовку к наступательным действиям на этом направлении… Активность их атак в районе Часового Яра не уменьшается в течение месяца. Мы держимся, принимаем меры, но ситуация действительно напряженная, хотя и стабильная".

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По его словам, россияне очень активно используют дроны на оптоволокне, а также имеют преимущество в пехоте и технике.

"Мы применяем дроны на оптоволокне только, чтобы уничтожать вражескую технику, центры управления, скопления пехоты, особенно, если это операторы дронов. Впрочем, опять же, мы уступаем врагу в количестве дронов на оптоволокне", - констатировал боец.

Бои за Часов Яр: что сообщалось

Напомним, пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады им. короля Даниила Иван Петричак рассказывал, что в последний месяц российские войска пытаются нарастить силы возле Часового Яра, но несут большие потери.

"Это (наращивание сил - УНИАН) ощутимо и в количестве дронов, которые он здесь применяет, и в количестве пехотных штурмов, и в использовании техники", - сказал он.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отмечал, что РФ готовится к мощному весенне-летнему наступлению, чтобы как можно больше захватить территории Украины и на переговорах диктовать свои условия.

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