Долинце отметил, что "шахеты" с 16-компонентными антеннами смогут уничтожать только мобильные огневые группы, или ЗРК.

Россияне увеличили количество антенн на "шахедах" для того, чтобы противодействовать украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Киев 24". "Увеличение количества антенн на беспилотниках типа "шахед" предназначено для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. То есть это вопрос повышения устойчивости "шахедов" к украинским системам РЭБ", - сказал эксперт.

По его словам, такие случаи не являются системными, но имеют целью повысить "живучесть" российских дронов и вероятность их дохождения до цели.

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Долинце также пояснил, что "шахеды" с 16-компонентными антеннами смогут сбивать только мобильные огневые группы или зенитно-ракетные системы (ЗРК).

Атаки "шахедов"

Россияне продолжают пытаться оснащать дроны-камикадзе типа "шахед" новыми возможностями, чтобы обходить действие украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Так, 24 марта начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал обнаружение ударного дрона типа "шахед" с 16-элементной CRPA-антенной из Китая, установленной с целью противодействия украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Как отметил спикер, обновление россиянами возможностей "шахедов" изучается.

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