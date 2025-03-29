Россияне увеличили количество антенн на "шахедах" для того, чтобы противодействовать украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Киев 24". "Увеличение количества антенн на беспилотниках типа "шахед" предназначено для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. То есть это вопрос повышения устойчивости "шахедов" к украинским системам РЭБ", - сказал эксперт.
По его словам, такие случаи не являются системными, но имеют целью повысить "живучесть" российских дронов и вероятность их дохождения до цели.
Долинце также пояснил, что "шахеды" с 16-компонентными антеннами смогут сбивать только мобильные огневые группы или зенитно-ракетные системы (ЗРК).
Атаки "шахедов"
Россияне продолжают пытаться оснащать дроны-камикадзе типа "шахед" новыми возможностями, чтобы обходить действие украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Так, 24 марта начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал обнаружение ударного дрона типа "шахед" с 16-элементной CRPA-антенной из Китая, установленной с целью противодействия украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Как отметил спикер, обновление россиянами возможностей "шахедов" изучается.