В результате обстрела боевиков пострадал водитель санитарного авто, он находился в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, в результате чего ранен украинский военнослужащий. Утром пророссийские вооруженные формирования обстреляли санитарные машины ВСУ, тяжело ранен водитель-санитар.

Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, один воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное, состояние здоровья второго воина – тяжелое.

Возле Невельского утром вооруженные формирования обстреляли санитарные машины ВСУ.

Читайте также"Штирлиц" раскрыл свежие потери боевиков на Донбассе"Утром пророссийские вооруженные формирования обстреляли санитарные машины ВСУ. Водитель-санитар получил ранение. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.

Напомним, вечером 13 ноября стало известно, что на Донбассе вооруженные формирования РФ с начала суток пять раз обстреляли позиции Объединенных сил.

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Автор: Лариса Бекета